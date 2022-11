Mundial2022. Dinamarca perde Delaney por lesão

De acordo com o organismo, o jogador de 31 anos, que alinha em Espanha no Sevilha, tem um problema no joelho direito e vai precisar de um mês para recuperar da lesão, situação que deixa Delaney sem qualquer possibilidade de voltar a atuar no Catar.

"Sentiremos a sua falta, dentro e fora do campo. Os outros jogadores estão preparados e temos um grupo sólido para os próximos jogos", disse o selecionador Kasper Hjulmand, em declarações divulgadas pela DBU.

Delaney foi titular no primeiro encontro da Dinamarca no Mundial2022, frente à Tunísia (0-0), a contar para o Grupo D, mas foi substituído ainda na primeira parte, já perto do intervalo, precisamente devido a um problema no joelho.

Com 73 jogos e sete golos, o médio era um dos jogadores mais experientes da Dinamarca na competição e, no Euro2020, foi determinante na caminhada da sua seleção até às meias-finais, numa prova em que foi titular em todos os seis encontros.

Na segunda jornada, no sábado, os escandinavos vão defrontar a França, atual campeã mundial, que bateu a Austrália na estreia (4-1).