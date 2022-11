Mundial2022: Giroud numa lista da Fança com 11 campeões de 2018

Os dois médios estão lesionados e foram excluídos por Didier Deschamps, com o técnico francês a recuperar Giroud, avançado de 36 anos que está em boa forma no AC Milan.



Raphael Varane, Presnel Kimpembe e Karim Benzema, todos a recuperarem de problemas físicos, integram igualmente as escolhas do selecionador campeão do Mundo, que conta com 11 repetentes do Rússia2018, incluindo o capitão Hugo Lloris e os avançados Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.



No ataque, destaque ainda para a presença de Christopher Nkunku, jogador do Leipzig e atual melhor marcador da Liga alemã, com 11 golos.



A lista de Deschamps poderá sofrer alterações até 14 de novembro, data limite imposta pela FIFA para a entrega dos convocados.



A seleção gaulesa junta-se nesse mesmo dia em Clairefontaine, o seu centro de estágios.



No Campeonato do Mundo do Qatar, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a França está incluída no Grupo D juntamente com Austrália, Dinamarca e Tunísia.



A estreia dos atuais campeões está agendada para 22 de novembro frente à Austrália.







Lista dos 25 convocados da França:



- Guarda-redes: Alphonse Areola (West Ham/Ing), Hugo Lloris (Tottenham/Ing) e Steve Mandanda (Rennes).



- Defesas: Lucas Hernandez (Bayern Munique/Ale), Theo Hernandez (AC Milan/Ita), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konaté (Liverpool/Ing), Jules Koundé (FC Barcelona/Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munique/Ale), William Saliba (Arsenal/Ing), Raphaël Varane (Manchester United/Ing) e Dayot Upamecano (Bayern Munique/Ale).



- Médios: Eduardo Camavinga (Real Madrid/Esp), Youssouf Fofana (Mónaco), Mattéo Guendouzi (Marselha), Adrien Rabiot (Juventus/Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/Esp) e Jordan Veretout (Marselha).



- Avançados: Karim Benzema (Real Madrid/Esp), Kingsley Coman (Bayern Munique/Ale), Ousmane Dembélé (FC Barcelona/Esp), Olivier Giroud (AC Milan/Ita), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Esp), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Christopher Nkunku (Leipzig/Ale).