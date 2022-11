Mundial2022: Lewandowski lidera convocatória da Polónia

Um dia depois de receber a Bota de Ouro de 2022, referente ao melhor marcador dos campeonatos europeus na época passada, Lewandowski encabeça a lista do selecionador Czeslaw Michniewicz.



Numa convocatória recheada de jogadores experirentes, o selecionador tem na base da equipa jogadores como o guarda-redes Wojciech Szczesny (Juventus), o defesa Jan Bednarek (Aston Villa), o médio Piotr Zielinski (Nápoles) ou o avançado Arkardiusz Milik (Juventus).



A Polónia está integrada no Grupo C do Mundial2022, juntamente com México, Arábia Saudita e Argentina.



Terceira classificada em 1974 e 1982, a Polónia, que vai estar pela nona vez num Mundial, não passa a fase de grupos desde 1986, quando defrontou Portugal, que ficou pelas ‘poules’.



Lista de 26 convocados:



- Guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus, Ita), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina, Ita) e Lukasz Skorupsi (Bolonha, Ita).



- Defesas: Jan Bednarek (Aston Villa, Ing), Jakub Kiwior (Spezia, Ita), Kamil Glik (Benevento, Ita), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, Ita), Robert Gumny (Augsburgo, Ale), Matthew Cash (Aston Villa, Ing), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot, Fra) e Nicola Zalewski (Roma, Ita).



- Médios: Krystian Bielik (Birmingham, Ing), Przemyslaw Frankowski (Lens, Fra), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kamisnki (Wolfsburgo, Ale), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Ara), Michal Skoras (Lech Poznan), Sebastian Szymanski (Feyenoord, Hol), Damian Szymanski (AEK Atenas, Gre), Piotr Zielinski (Nápoles, Ita) e Szymon Zurkowski (Fiorentina, Ita).



- Avançados: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkardiusz Milik (Juventus, Ita), Krzysztof Piatek (Salernitana, Ita) e Karol Swiderski (Charlotte FC, EUA).