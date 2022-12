Mundial2022. Suíça elimina Sérvia e defronta Portugal nos oitavos

A Suíça qualificou-se esta noite para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com Portugal, ao vencer por 3-2 a Sérvia, eliminada juntamente com os Camarões, que venceram o Brasil (1-0).