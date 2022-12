Neymar treina em pleno

Um dia depois de voltar a fazer algum trabalho com bola no relvado, após uma semana a fazer trabalho de recuperação e fisioterapia após uma lesão no tornozelo direito sofrida no arranque da fase de grupos, o ‘capitão’ da ‘canarinha’ voltou a treinar hoje no Estádio Grand Hamad.



Pouco antes, o selecionador brasileiro, Tite, explicou que Neymar treinaria e, se o apronto corresse bem, seria titular contra os sul-coreanos.



“Prefiro usar o meu melhor jogador de início. É o treinador que tem de tomar essa decisão e assumir a responsabilidade”, declarou o técnico.



O regresso de ‘Ney’, avançado do Paris Saint-Germain de 30 anos, é um ‘alívio’ para Tite face às ausências já confirmadas até final do torneio do defesa esquerdo ex-FC Porto Alex Telles e do avançado Gabriel Jesus.



Enquanto Alex Sandro ainda recupera de lesão, Danilo, outro antigo jogador dos ‘dragões’, já trabalhou hoje com o grupo, tendo em vista a titularidade na esquerda, o lado inverso em que costuma jogar.



Neymar, com 122 internacionalizações ‘AA’, procura o primeiro grande título à frente da seleção brasileira, depois do título olímpico no Rio2016 e uma Taça das Confederações.



Apesar do desaire com os Camarões (1-0) no fecho da ‘poule’, o Brasil, que entrou na terceira ronda da fase de grupos já apurado, assegurou o primeiro lugar do Grupo G e vai defrontar nos oitavos de final a Coreia do Sul, que na sexta-feira bateu Portugal por 2-1.



O embate entre os ‘canarinhos’ e os asiáticos está marcado para segunda-feira, pelas 19:00 (em Lisboa), em Doha.