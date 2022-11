OMS, Qatar e FIFA lançam aplicação para aumentar atividade física das crianças

Disponibilizada na véspera do início do Campeonato Mundial de futebol, que arranca no domingo no Qatar, a GenMove Season1 é uma aplicação gratuita que, através da tecnologia de rastreio de movimentos e da inteligência artificial, oferece às crianças e jovens entre os 8 e os 15 anos "uma experiência vigorosa de videojogos", adiantou a OMS em comunicado.

"Os jogos exigem uma gama de diferentes movimentos que desenvolvem várias habilidades físicas e são adequados para crianças com todos os níveis de aptidão", explicou ainda a organização, que recomenda que as crianças e adolescentes pratiquem uma média de 60 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada por dia.

"No entanto, mais de 80% dos adolescentes não cumprem estas recomendações e estima-se que as crianças e adolescentes passem mais de oito horas do seu dia de forma sedentária e inativa, um comportamento associado à má forma física, ao ganho de peso e à redução do sono", alertou a OMS.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, as ferramentas digitais, como é caso da aplicação agora lançada, podem constituir um meio poderoso "para chegar aos jovens e pô-los em movimento, especialmente as crianças que podem não praticar desporto regularmente".

Os jogos da GenMove, disponíveis em várias línguas, são construídos em torno de desportos populares como o futebol e envolvem ações como saltar e chutar e podem ser utilizados em telemóveis e tablets com sistemas operativos IOS e Android.