Otávio regressa aos treinos a dois dias do embate com suíços

O jogador do FC Porto, que não se tinha treinado depois da lesão sofrida na estreia com o Gana (3-2), voltou hoje a pisar o relvado e esteve às ordens do selecionador luso, Fernando Santos.

Além de Otávio, estiveram presentes na sessão de trabalho no centro de treinos de Al-Shahaniya os restantes atletas elegíveis por Fernando Santos, que continua privado dos defesas Danilo Pereira e Nuno Mendes, em tratamento às respetivas lesões.

Durante os primeiros 15 minutos, abertos à comunicação social, o grupo de 24 atletas realizou os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, à exceção dos guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá, que efetuaram trabalho específico à margem do grupo de jogadores de campo.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para terça-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail.

Na sexta-feira, a equipa das `quinas` perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.