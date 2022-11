Portugal com todos disponíveis no segundo treino no Qatar

Depois de no sábado ter ficado privado de Diogo Dalot, António Silva, William Carvalho, Otávio, João Félix e André Silva, todos em trabalho de recuperação no ginásio, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os 26 atletas no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

Nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, os jogadores foram divididos em três grupos para a realização dos habituais exercícios de aquecimento com bola, enquanto os três guarda-redes efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca hoje, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o Grupo A, e termina em 18 de dezembro.