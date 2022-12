Portugal - Suíça, a Seleção Portuguesa em direto no Mundial 2022

Portugal entra esta terça-feira em campo para jogar uma cartada importante no Mundial 2022. Frente à Suíça, a equipa de Fernando Santos vai tentar a qualificação, sabendo que vai defrontar Marrocos. No entanto, do outro lado está uma Suíça que está confiante e que tem um registo de vitórias favorável sobre a equipa das quinas.

A novidade é que Cristiano Ronaldo vai começar a partida no banco. O jogo tem início às 19h00. Pode seguir as incidências no site da RTP e seguir a transmissão da partida em direto no canal 1 da RTP.