Portugal - Uruguai. Pepe substitui Danilo no onze inicial

Portugal lidera com três pontos, Coreia do Sul e Uruguai têm um ponto cada. O Gana ainda não pontuou.A coreia do sul e o Gana encontram-se às 13h00 e às 16h00 o Brasil defronta a Suíça.Entretanto, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, aterrou esta manhã no Catar, onde vai assistir ao jogo.Augusto Santos Silva apoia a equipa e foi transmitir esse apoio ao presidente da FPF, Fernando Gomes. Aos jornalistas, assegurou que não há qualquer conflito com o país anfitrião do Mundial de Futebol, depois das declarações do presidente da República e do primeiro-ministro sobre Direitos Humanos.No entender de Santos Silva, todos os países têm melhorias a fazer.