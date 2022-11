Presidente da República reitera que estará "a falar de Direitos Humanos no Catar"

O Parlamento autorizou, esta terça-feira, a deslocação do presidente da República ao Catar para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional de futebol no Mundial 2022, na próxima quinta-feira. Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre votaram contra esta visita de Estado, alegando que legitima violações de Direitos Humanos naquele país. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se convicto de que esta é a única forma de países democráticos debaterem "problemas do mundo" com Estados onde não há democracia.