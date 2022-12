"Com todo o respeito pela França, temos dois jogadores na Argentina e claro que sou um adepto da Argentina. E para ser sincero, adoro o Messi. Para mim ainda é o melhor jogador de futebol do mundo e já o mostrou no Mundial. Por isso, cruzo os meus dedos por eles", admitiu o alemão no Seixal.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Moreirense, da Taça da Liga, o técnico não se furtou a comentar algumas incidências do Mundial e disse mesmo estar "convencido" de que os argentinos "vão fazer uma final muito boa".

"A Argentina é um exemplo pelo que evoluiu ao longo do Mundial. Não começaram ao melhor nível, mas foram melhorando em cada jogo. Têm confiança, espírito de equipa, ligação, defendem muito bem e também são muito bons no ataque. Merecem estar na final e, se jogarem novamente a este nível, merecem ser campeões do mundo", comentou Schmidt.

Sobre os dois jogadores dos `encarnados` ao serviço da seleção sul-americana, o técnico lembrou que o médio Enzo Fernández, apesar de ter ficado de fora no primeiro jogo, "aproveitou a oportunidade" que teve, depois, "para mostrar a qualidade que também pode ter numa equipa como a Argentina", mas `reservou` o maior elogio para o defesa-central Otamendi.

"O Nico [Otamendi], na minha opinião, também esteve fantástico e é uma das razões pelas quais eles estão na final", atirou Roger Schmidt.

A Argentina e a França disputam no domingo, às 15:00, a final do Campeonato do Mundo de futebol Qatar2022.

A I Liga portuguesa de futebol pode `festejar` a sua primeira contribuição para um título mundial, caso os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández conquistem a final da edição de 2002, em Lusail, face à França.