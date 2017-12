Ronaldo afirma que responde a críticas "em campo"

Lusa 16 Dez, 2017, 20:52 / atualizado em 16 Dez, 2017, 20:52 | Mundial de Clubes

“Os números falam por si. Respondo em campo e estou muito feliz. Ajudei [o Real Madrid] a ganhar o troféu, a equipa está fenomenal e temos mais um título”, disse, em declarações à televisão espanhola, após a vitória por 1-0 sobre os brasileiros do Grêmio, na final do Mundial, disputada em Abu Dhabi.



Com apenas quatro golos marcados em nove jogos que disputou na liga espanhola, Cristiano Ronaldo tem sido alvo de algumas críticas, mas na Liga dos Campeões fez nove golos em seis encontros, tornando-se o primeiro jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos, e hoje foi decisivo na conquista do quinto título da temporada para o Real Madrid.



O avançado português afirmou que este título era um troféu muito desejado pelo Real Madrid e contou que o treinador, Zinedine Zidane, incentivou os jogadores para que o clube ganhasse pela primeira vez na sua história cinco títulos num ano.



"Falou connosco, pusemos as pilhas e somos uns justos vencedores", afirmou Cristiano Ronaldo, que se queixou de alguma dureza dos jogadores do Grêmio.



O português considerou que o segundo tempo foi "um pouco duro" e disse que sentiu "algumas dores em campo", mas nada que influencie o seu rendimento no próximo sábado, no ‘clássico’ com o FC Barcelona, na liga espanhola. "De certeza que estarei bem", completou.



Depois de ter feito um 'hat-trick' na final do ano passado - vitória sobre o Kashima Antlers no prolongamento, por 4-2 -, o português voltou a ser decisivo no triunfo dos campeões europeus, desta vez sobre os vencedores da Taça Libertadores, marcando o único golo do encontro, aos 53 minutos, de livre direto.



Este é terceiro título do Real Madrid nas últimas quatro edições - em 2015 ganhou o FC Barcelona - e o sexto no total, incluindo três na versão Taça Intercontinental, conquistados em 1960, 1998 e 2002. O Real Madrid encerra o ano com cinco títulos, depois da Liga espanhola, Liga dos Campeões, Supertaça europeia e Supertaça espanhola.