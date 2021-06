10 de junho nos EUA

Existe uma grande comunidade de emigrantes madeirenses nos Estados Unidos em New Bedford. É lá que se realiza uma das maiores festas da América do Norte, mas que pelo segundo ano consecutivo não vai acontecer por causa da pandemia. Ainda assim, a RTP encontrou uma comunidade que não esconde o orgulho de ver as comemorações do 10 de Junho acontecer na Madeira.