11 de Setembro. Exposição enaltece o fiel amigo do homem em situações de catástrofe

Reuters

Inaugurou esta semana, a propósito do 11 de Setembro, no Museu do Cão, em Nova Iorque, uma exposição que procura enaltecer a importância do fiel amigo do homem em situações de catástrofe, mas não só.