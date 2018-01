1,24 milhões de pessoas cruzaram a fronteira para a Colômbia em dezembro de 2017

Lusa18 Jan, 2018, 08:17 | Mundo

De acordo com a imprensa colombiana, que cita os últimos dados oficiais, a migração de venezuelanos é causa de preocupação para o Governo de Bogotá, uma vez que o número de entradas registadas em dezembro de 2017, 1.244.434, corresponde a "quase metade dos habitantes da área metropolitana de Cúcuta".

As entradas realizaram-se através dos municípios de Cúcuta, Villa del Rosario e Puerto Santander, no departamento Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela, indicou o diário El Tiempo.

"Este elevado número de pessoas está a preocupar as autoridades regionais do Norte de Santanter, por estar a agravar a situação humanitária nessa região", explicou aos jornalistas o secretário do departamento de Fronteiras e Cooperação Internacional.

Juan Carlos Cortés afirmou que "o êxodo" de pessoas aumentou depois de, em dezembro último, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter advertido para um possível fecho das fronteiras.

Depois da declaração de Maduro, quase 100 mil pessoas cruzaram diariamente a fronteira entre ambos países.

A imprensa colombiana denunciou que os venezuelanos estão a dormir nas ruas de cidades como Cúcuta e há graves situações de miséria devido ao excesso de pessoas.

As autoridades estão a estudar a possibilidade de colocar os venezuelanos em centros de acolhimento e apresentar a questão numa reunião com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), prevista para a próxima semana.