13 feridos e dois desaparecidos após colisão de barcos em rio na Califórnia

Lusa02 Set, 2018, 09:49 | Mundo

Eric Sherwin, porta-voz dos bombeiros do condado de San Bernardino County afirmou à Associated Press (AP) que os navios colidiram de frente no sábado à noite e que a força do acidente fez com que um dos barcos afundasse e o outro sofresse grandes danos.

O mesmo responsável adiantou que duas pessoas estão desaparecidas e "presumidamente submersas", tendo sido a busca adiada devido à escuridão.

Eric Sherwin acrescentou que um dos feridos corre risco de vida e foi transportado para um hospital em Las Vegas, sendo os restantes feridos ligeiros.

O acidente aconteceu no parque regional de Moabi, uma popular área recreativa aquática ao longo da fronteira, a cerca de 467 quilómetros a este da cidade de Los Angeles.