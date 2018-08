147 indígenas morreram sob custódia nos últimos dez anos

RTP28 Ago, 2018, 17:38 / atualizado em 28 Ago, 2018, 17:38 | Mundo

Tudo começou em novembro de 2015, quando o Guardian Australia quis perceber quantos aborígenes tinham morrido sob custódia. O interesse do jornal vinha no seguimento da morte de Ms Dhu, uma mulher Yamatji que morreu nessas condições.



À partida, os dados não seriam difíceis de obter. Isto porque, em 1987, a comissão real recomendou que se criasse um programa nacional para investigar a morte de aborígenes sob custódia. Em 1991 foi publicado um relatório que analisava os anos de 1980 a 1989.



O jornal pretendia averiguar quantos aborígenes tinham morrido desde a publicação desse relatório. No entanto, a informação que deveria ser disponibilizada anualmente pelo Instituto Australiano de Criminologia (AIC) não era suficiente.



Existia uma falha de três anos entre os dois últimos relatórios da AIC. Os dados mais recentes, publicados em abril de 2018, eram referentes aos anos fiscais de 2013-2014 e 2015-2016.

Negligência médica para indígenas sob custódia

Através da análise de 463 casos, o Guardian Australia conseguiu averiguar que, desde 1991, morreram 407 indígenas sob custódia na Austrália. Desde 1 de janeiro de 2008 registaram-se 147 mortes.



Mas as circunstâncias sobre as quais decorreram essas mortes falam mais alto que os números.



Em 2010, por exemplo, uma mulher de 37 anos suicidou-se. A mulher queixou-se de dores durante várias semanas, provocadas por um abcesso num dente e lesões crónicas. No entanto, negaram-lhe analgésicos, o que, segundo o médico-legista, pode ter contribuído para o desespero da mulher.



Numa outra situação, uma mulher foi encontrada inconsciente na cela. Uma enfermeira tinha-a tratado anteriormente por desidratação, falhando em detetar-lhe sintomas de septicemia avançada, ou seja, uma infeção generalizada. Depois de ter sido levada para o hospital concluíram que a septicemia tinha provocado a falência de vários órgãos.



A investigação do Guardian Australia verificou ainda que os prisioneiros que se sabia estarem em risco de autoagressão eram colocados sozinhos em celas, ou mantidos em espaços com pontos de enforcamento.



Das 147 mortes registadas nos últimos dez anos, 65 estiveram relacionadas com questões médicas, para além de se terem registado 19 suicídios.

27 por cento dos presos da Austrália são indígenas

O jornal britânico nota que apenas 2,8 por cento da população australiana se identifica como indígena. No entanto, os indígenas constituem 27 por cento da população prisional do país.



É ainda aferido que é 13 vezes mais provável que um adulto indígena seja preso, quando comparado com uma pessoa não indígena. Entre julho de 2013 e junho de 2015 contatou-se que os aborígenes constituíam 22 por cento das mortes em custódia prisional e 19 por cento das que decorreram custódia policial.



Os jovens indígenas também não escapam à contagem, sendo 24 vezes mais provável que estes sejam presos, quando comparados com jovens não indígenas.



Através da investigação, os jornalistas perceberam que os indígenas têm mais probabilidades de morrer em perseguições policiais, e que muitos dos que morrem nestas circunstâncias são adolescentes que cometeram crimes menores.



Para além disso, o Guardian verificou que os familiares das vítimas também não eram tidos em conta pelas autoridades. Vários médicos-legistas apontaram atrasos desnecessários em notifica-los da morte do parente. Num dos casos, um pai descobriu que o filho tinha morrido por meio de um dos prisioneiros.

“Estamos a regredir como nação”

Depois de o Guardian ter publicado os dados que recolheu, já houve quem tivesse manifestado o seu desagrado pela situação.



Rachel Siewert, senadora australiana do Partido dos verdes, defende que quem está sob custódia deve receber assistência médica: “Como é que alguém pode morrer na prisão por causa de um abcesso num dente? O banco de dados do Deaths Inside é uma iniciativa extremamente importante que esclarece esta questão devastadora”.



Já Pat Dodson, um senador indígena do Partido trabalhista, afirma que o país está a “regredir como nação”: “O atual Governo não está a conseguir mostrar liderança e compromisso para reverter a forma como no nosso sistema de justiça trata os povos indígenas”.