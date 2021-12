15 anos. Tribunal russo aumenta pena de historiador que investiga crimes da era soviética

27 декабря в Птз горсуде был объявлен приговор Юрию Дмитриеву. Ранее он уже был приговорен к 13 годам. В соответствии с новым приговором этот срок увеличен до 15 лет. https://t.co/SAWQyBWtCM — Memorial (@MemorialMoscow) December 27, 2021

O grupo Memorial, um dos mais proeminentes na luta pelos Direitos Humanos na Rússia, afirma que Dmitriyev, agora com 65 anos, está a ser alvo de uma campanha por denunciar crimes da era soviética. O grupo também é um dos alvos e pode vir a ser extinto até ao fim deste ano.Yury Dmitriyev foi condenado a 13 anos de prisão no ano passado depois de um processo controverso envolvendo acusações de abuso sexual de menores. Em dezembro, os procuradores russos pediram a extensão da pena. Na última segunda-feira, o tribunal da cidade de Petrozavodsk aumentou a pena por mais dois anos.Na rede social Twitter, o grupo Memorial escreveu: “Quinze anos para Yury Dmitriyev”.Yury Dmitriyev é conhecido pelo seu trabalho nas últimas décadas em que localizou e exumou os restos mortais de pessoas que foram mortas durante o regime de Estaline, tendo sido criado um memorial na cidade de Karelia, no noroeste da Rússia.Nos últimos anos, Dmitriyev tem sido a cara de muitos casos judiciais com várias acusações que incluem o abuso sexual da filha adotiva. Acusação da qual Yury Dmitriyev se declarou inocente.O historiador foi preso em 2016 e acusado de posse de pornografia infantil. Teria fotos da filha adotiva. Dmitriyev alegou que era para monitorizar o seu crescimento e acabou por ser absolvido em 2018.No entanto, a absolvição acabou por ser revertida num tribunal de instância superior e o historiador voltou ao banco dos réus por atos sexuais forçados com crianças. Dmitriyev seria condenado a três anos e meio de prisão em julho de 2020 mas sucedeu-se um recurso dos procuradores.Como resultado, o supremo tribunal de Karelia condenou-o em setembro do ano passado a 13 anos de prisão, sendo enviado para uma infraestrutura de alta segurança.Para o Memorial, que investiga a perseguição de presos políticos durante a era soviética, Dmitriyev é também ele um preso político. O grupo de defesa dos Direito Humanos defende que a verdadeira razão para a condenação se deve à “sua atividade para preservar a memória das repressões políticas”.Teme-se também que até ao final de 2021 o grupo venha a ser extinto.