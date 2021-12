2021, o ano em que os repórteres receberam o Nobel da Paz

"O homem da foto, que foi atingido por um canhão de água da polícia, é um ex-professor que decidiu participar no encontro no parque Bois de la Cambre / Ter Kamerenbos, em Bruxelas.





Essa festa chamada "La Boum 2" desafiava as medidas de distanciamento social e restrições à doença COVID-19. Ele começou a caminhar em direção ao cordão policial quando o canhão de água foi disparado. O homem não ficou gravemente ferido" - Yves Herman.

"Quando cheguei à fronteira entre a Espanha e o Marrocos, parecia que estava num palco de um filme de guerra. Centenas de migrantes nadavam desesperadamente a toda velocidade para solo espanhol, enquanto outros milhares descansavam na praia, exaustos, depois de chegar a Espanha. Entre todos aqueles que nadavam, um em particular chamou-me à atenção.







Foi Achraf, o único que construiu uma bóia com nove garrafas de plástico amarradas ao redor do corpo para o caso de faltarem as forças" - Jon Nazca.





"Nós, repórteres, frequentemente testemunhamos violência, destruição e morte, mas ver um soldado nas trincheiras a demostrar bondade e ternura para com os animais lembra-me o bem e a humanidade no mundo"- Oleksandr Klymenko.





"Penso que este é um momento em que estamos do mesmo lado a lutar por factos e vamos precisar de encontrar novas formas de colaboração, não só em cada um dos nossos países, mas também a nível global", disse a jornalista filipina Maria Ressa, que recebeu o Nobel da Paz, a par de Dmitry Muratov, repórter russo.







Ressa e Muratov "são representantes de todos os jornalistas que defendem este ideal num mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas", acrescentou o comité que atribui os prémios Nobel.









Danish Siddiqui, fotojornalista - 1983-2021: "Ele era os nossos olhos. Ele deu voz e arbítrio a milhares cujo sofrimento poderia ter passado despercebido. Se uma imagem vale mais que mil palavras, as dele valem milhões" disse Farhat Basir Khan. Siddiqui mostrou ao mundo as cremações em massa no pico da pandemia em Nova Deli. O fotógrafo indiano morreu no Afeganistão ao serviço da Reuters.

De acordo com o Comité para a Proteção de Jornalistas, Danish Siddiqui foi um dos 24 repórteres mortos em 2021.