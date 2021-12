2021, um ano de mais armas em residências norte-americanas

. Cerca de metade destes novos proprietários são mulheres e afroamericanos.





"Os novos proprietários de armas são mais propensos a serem negros e mais propensos a serem mulheres", diz Matt Miller, professor na Northeastern University, que conduziu a investigação.





Segundo o estudo,, o que corresponde à mesma proporção pré-pandemia.





Os investigadores salientam que a preocupação não recai na venda de armas, mas sim em quem as compra. São as famílias que adquiriram armas que ficam mais vulneráveis aos riscos de ter em casa um potencial perigo.





"As consequências para a saúde do recente aumento na posse de armas pessoais e domésticas serão suportadas não apenas pelos adultos dos EUA que recentemente se tornaram novos proprietários de armas, mas também por milhões de outras pessoas que vivem com eles, incluindo cerca de cinco milhões de crianças que têm sido expostas a armas de fogo domésticas desde 2019", dizem os investigadores.





As existência de armas em ambiente doméstico não está necessariamente associada a acidentes ou suicídios, mas os investigadores advertem:





E acrescentam: "Sabemos que quando uma arma entra em uma casa, o risco de suicídio para o proprietário aumenta quatro vezes e aumenta o risco para outras pessoas na casa, incluindo crianças".

"Um aumento desproporcional"

Ainda de acordo com o documento, "há um aumento desproporcional na exposição a armas entre as famílias afroamericanas".



Se a pandemia foi razão para este aumento nas novas aquisições, não se consegue aferir porque não se regista o motivo das vendas.





De qualquer forma, Miller acentua uma data para o disparo das compras: "Coincidindo com a declaração da OMS sobre a pandemia em março de 2020, houve uma aceleração das vendas de armas sobreposta a um aumento mais gradual que foi aparente nos 15 anos anteriores e essa aceleração foi bastante dramática. Houve cerca de 1,5 milhão de novos proprietários de armas em 2020, um aumento substancial em relação a 2019".