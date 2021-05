21 atletas morreram em ultramaratona na China

Quando esta ultramaratona começou o céu já estava nublado, mas nada previa o que veio a acontecer.Por volta do meio dia de sábado, numa secção montanhosa da prova, o clima sofreu uma alteração súbita.Alguns maratonistas falam em"A chuva ficou cada vez mais forte", disse à Reuters Mao Shuzhi, que na altura já tinha corrido 24 quilómetros. Esta atleta tomou a decisão de voltar para trás antes do trilho de altitude. Já tinha tido experiências anteriores com hipotermia e não arriscou.





"No início, fiquei um pouco arrependida", disse. "Pensava que poderia ser apenas uma chuva passageira, mas quando vi os fortes ventos e a chuva mais tarde, pela janela do meu quarto de hotel, senti-me tão sortuda por ter tomada esta decisão".



Pouco depois estava em curso uma enorme operação de resgate, com mais de 1200 pessoas auxiliadas por drones com imagens térmicas, detetores de rádio e equipamentos de demolição, escreve a Reuters.



Um deslizamento de terras na mesma altura não ajudou.





No total estavam a participar na prova 172 pessoas. 21 acabaram por morrer.





A organização da prova está a ser fortemente criticada por não ter um plano de contingência para estas eventualidades.