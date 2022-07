21 migrantes intercetados nas Ilhas Baleares

Às 20:50 de terça-feira, no horário local (19:50 em Lisboa), os agentes do Serviço Marítimo Provincial do Instituto Armado intercetaram 21 migrantes, que aparentemente se encontravam em bom estado de saúde, no Parque Nacional de Cabrera, no sul da Ilha de Maiorca, de acordo com a delegação local do Governo espanhol.

No total, com este barco localizado no Parque Nacional de Cabrera, sete embarcações chegaram à região insular espanhola entre a tarde de segunda-feira e a noite de terça-feira e traziam de 123 pessoas, incluindo quatro que foram retiradas do mar em Cabrera (sul de Maiorca) e duas que chegaram à ilha de Formentera.

O primeiro grupo, de 15 migrantes, chegou à praia de Es Caló d`Es Mort, em Formentera, por volta das 19:10 de segunda-feira, no horário local (18:10 em Lisboa).

Mais tarde houve outro resgate por volta das 22:40 de segunda-feira, no horário local (21:40 em Lisboa), depois de o Sistema Integrado de Vigilância Estrangeira (SIVE) ter avistado uma embarcação no mar, a sul da ilha de Cabrera, com mais 20 pessoas de origem norte-africana.

Por volta das 23:15 de segunda-feira (22:15 em Lisboa), outras 12 pessoas, também de origem norte-africana, foram intercetadas em terra, na praia de Es Cupinar, na ilha de Formentera.

Pouco depois, às 23:30 de segunda-feira (22:30 em Lisboa), o Serviço Marítimo da Guarda Civil e Resgate Marítimo resgatou mais 21 pessoas de origem norte-africana no mar, a sul da ilha de Cabrera, após o seu barco ter sido avistado pelo SIVE.

O quinto resgate foi às 04:20 de terça-feira (03:20 em Lisboa), de um total de 14 pessoas de origem subsaariana e norte-africana intercetadas em bom estado de saúde, no mar, novamente a sul da ilha de Cabrera.

A sexta operação decorreu às 12:00 de terça-feira (11:00 em Lisboa) também em Cabrera, já em terra, onde foi localizado um grupo de 20 pessoas.

De acordo com a agência de notícias Efe, com os 21 migrantes detidos na noite de terça-feira em Cabrera, 43 barcos com 747 pessoas a bordo já chegaram à costa das Ilhas Baleares neste ano.