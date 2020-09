28 soldados separatistas arménios mortos hoje em combate

"Foram mortos em combate 28 militares", declarou, elevando o balanço no seu campo para 59 mortos, enquanto o Azerbaijão não forneceu qualquer informação sobre as suas baixas militares.

Baku referiu-se a sete civis mortos, incluindo seis membros de uma família azeri, e o Karabakh assinalou a morte de dois civis. Desde domingo, pelo menos 68 pessoas perderam a vida.

O balanço real pode, no entanto, ser mais elevado, com os dois campos a reivindicarem a morte de centenas de militares do exército rival.

As autoridades do Nagorno-Karabakh difundiram vídeos de corpos em uniforme com as caras desfocadas, e apresentados como soldados azeris mortos em combate.

A Arménia também recorreu hoje de urgência ao Tribunal Europeus dos Direitos Humanos (TEDH) para solicitar medidas provisórias face ao Azerbaijão.

"O Tribunal recebeu esta manhã um pedido de medidas provisórias da Arménia e que estão a ser examinadas", declarou um porta-voz do tribunal sem precisar sobre as medidas solicitadas.

O TEDH, o ramo judicial do Conselho da Europa com sede em Estrasburgo e que integra estes dois países do Cáucaso do sul desde 2001, foi solicitado com base no artigo 39 do seu regulamento e que lhe permite adotar medidas de urgência quando existe um risco iminente de danos irreparável.

No centro das deterioradas relações entre Erevan e Baku encontra-se a região do Nagorno-Karabakh. Este enclave de maioria arménia, integrado em 1921 ao Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.

Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite uma mediação russo-norte-americana-francesa designada Grupo de Minsk. No entanto, as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos. Os combates recentes mais significativos remontam abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.

Uma guerra aberta entre os dois países poderá originar uma grave desestabilização de toda a região, em particular se a Turquia e a Rússia, com interesses divergentes no Cáucaso do Sul, intervierem no conflito.

Na noite de domingo, Araik Haroutiounian, presidente da autoproclamada república do Nagorno-Karabakh, acusou a Turquia de envolvimento direto no conflito.

"Existem helicópteros turcos, F-16 e tropas e mercenários de diferentes países", disse.

A Arménia, país cristão desde o século IV, registou uma história tumultuosa desde a sua independência em 1991. Neste país situado numa região montanhosa, com três milhões de habitantes e uma superfície semelhante à do Alentejo, ocorreram revoltas e repressões mortíferas, e eleições muito contestadas, num contexto de derivas clientelistas e autoritárias pelos seus diversos dirigentes.

Na primavera de 2018, uma revolução pacífica levou ao poder o atual primeiro-ministro Nikol Pachinian, que impôs reformas destinadas a democratizar as instituições e combater a corrupção.

O Azerbaijão, um país com população de maioria xiita e junto ao mar Cáspio, permanece desde 1993 sob o controlo de uma única família. Heydar Aliyev, um antigo general do KGB soviético, dirigiu o país com mão de ferro até outubro de 2003, cedendo o poder ao seu filho Ilham algumas semanas antes de morrer.

À semelhança de seu pai, Ilham Aliyev não permitiu o surgimento de qualquer oposição. Em 2017, designou a sua mulher Mehriban para vice-Presidente do país, a primeira mulher a assumir este cargo no país do Cáucaso.