35 anos do Programa Erasmus

Em Portugal, todos os anos, mais de 10 mil pessoas saem do país ao abrigo deste programa.



O Europa Minha falou com Ana Cristina Perdigão, diretora da Agência Nacional Erasmus +, sobre as principais diferenças entre o primeiro Erasmus, em 1987, e o de agora, e sobre o futuro da iniciativa.