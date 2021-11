39 refugiados palestinianos desembarcam em Barcelona e pedem asilo

A polícia está a investigar este voo `charter` que na segunda-feira transportou o grupo para a segunda maior cidade de Espanha, indicou à agência noticiosa Associated Press (AP) um porta-voz do Ministério do Interior espanhol.

O destino final do voo era a capital do Equador, Quito, com escalas em Barcelona e Bogotá, a capital da Colômbia.

Na segunda-feira, e após a aterragem do avião no aeroporto El Prat, o grupo recusou a regressar ao aparelho, precisou uma porta-voz da delegação do Governo de Espanha na Catalunha.

O grupo manteve-se durante cinco dias em instalações da polícia situadas no aeroporto, e foi-lhes fornecida alimentação e cuidados médicos, adiantou a porta-voz.

A mesma responsável indicou que no início da tarde de hoje, 29 dos refugiados foram autorizados a entrar formalmente em Espanha e estavam a ser acompanhados pelos serviços sociais. Os pedidos de concessão de asilo dos restantes dez que permaneceram no aeroporto ainda estavam a ser processados, disse.

A representante em Espanha da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, disse que os passageiros possuíam documentos emitidos pela agência da ONU que fornece assistência aos refugiados palestinianos (UNRWA). Acrescentou ainda que o grupo requereu previamente os pedidos de asilo no Egito e Etiópia.

O Ministério do Interior de Espanha, que supervisiona o gabinete para a concessão de asilo em Espanha e o controlo alfandegário nos aeroportos, disse que as requisições individuais dos refugiados estavam a ser examinadas. O processo pode prolongar-se por dias, semanas ou mesmo meses.

A Espanha recebeu cerca de 50.000 pedidos de asilo nos primeiros dez meses de 2021, na maioria venezuelanos, colombianos e marroquinos.

O Ministério do Interior revelou que o estatuto de refugiado -- ou outro género de proteção no âmbito das leis internacionais sobre asilo --, foi concedido a cerca de 15.000 pessoas em 2021. Foram rejeitados mais de 41.000 pedidos de asilo.

Os aeroportos são o principal ponto de entrada para os refugiados e migrantes que requerem asilo ou pretendem garantir trabalho na Europa.

No início de novembro, um grupo de passageiros que viajava num voo `charter` entre Marrocos e a Turquia e que efetuou uma aterragem de emergência na ilha espanhola de Palma de Maiorca (Baleares), saltou para a pista numa alegada tentativa para saírem do aeroporto sem se submeteram aos controlos de imigração.

A polícia está a investigar este incidente, e com 12 dos passageiros em prisão preventiva, enquanto as autoridades acreditam que pelos menos outros 12 conseguiram escapar.