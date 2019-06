45 graus. Temperaturas extremas abatem-se sobre França

Paulo Alexandre Amaral - RTP28 Jun, 2019, 17:40 / atualizado em 28 Jun, 2019, 18:47 | Mundo

Sucedem-se os anúncios de recordes de calor em França: primeiro, em Carpentras, comuna da região administrativa de Provença-Alpes-Costa Azul (departamento de Vaucluse), com os termómetros nos 44,3 graus; depois, ligeiramente mais a sul, Villevieille (Occitânia, no departamento de Gard) a arrebatar o título de mais quente com os seus 45,1 graus.







Anteriormente, o recorde estava estabelecido nos 44,1 graus em Saint-Christol-lès-Alès e Conqueyrac, na região de Montpellier e Nîmes, desde 12 de outubro de 2003.





As autoridades francesas a sul estão a desdobrar-se em alertas e implementação de medidas especiais para ajudar a população a atravessar esta frente quente, tendo sido fechadas escolas e limitada a circulação.



Rosário Salgueiro, correspondente em França

De acordo com testemunhos registados pelo francês Le Monde, os próprios habitantes da região sudeste estão eles próprios a adaptar as suas rotinas às temperaturas extremas, optando por iniciar as tarefas diárias mais cedo: “As pessoas saíram de casa muito cedo para regressarem antes do meio-dia”.

Alerta vermelho





Vaucluse é um dos quatro departamentos franceses no sul do país, juntamente com Gard, Hérault e Bouches-du-Rhône, onde foi decretado o estado de emergência. É a primeira vez que esta medida cobre uma área tão extensa. Outros 76 departamentos estão sob alerta laranja, o segundo nível mais grave.









Em Paris, a situação não é muito mais tranquila, com o seu calor de 40 graus a levar os habitantes e turistas para as praças com fontes, uma afluência redobrada às margens do Sena e às piscinas da cidade.





Cerca de 300 escolas foram fechadas só na capital.





Durante a visita ao centro operacional de emergência no Ministério da Saúde, o primeiro-ministro Edouard Philippe manifestou igualmente a sua preocupação face ao aumento de casos de afogamento desde o início da semana, pelo menos “um por dia”.





Edouard Philippe deixou um apelo aos automobilistas que estão a pensar fazer-se à estrada durante o fim-de-semana, para que programem adequadamente as viagens, uma vez que, sublinhou, a circulação não será feita “inteiramente sem riscos”.

Calor faz várias vítimas na Europa





Em Espanha, um rapaz de 17 anos morreu de ataque cardíaco esta sexta-feira em Córdoba (Andaluzia), quando trabalhava no campo. A vítima terá sido atacada por convulsões depois de se ter atirado a uma piscina para se refrescar.





Em Valladolid, também de ataque cardíaco, morreu um homem de 80 anos.





Em Itália, um sem-abrigo de 72 anos foi encontrado morto na principal estação de caminhos-de-ferro de Milão, alegadamente vitimado por um golpe de calor.





Na Alemanha, registaram-se quatro mortes devido a incidentes relacionados com idas à água para se refrescarem.

. Da mesma forma, as visitas escolares e as festas de final de ano foram também canceladas.