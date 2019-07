50 anos chegada à Lua. Acoplagem da nave Soyus na Estação Espacial Internacional é dos momentos mais importantes

Passos gigantes, a todos os níveis, fazem olhar o passado com o futuro no horizonte.



Cinquenta anos depois e é este momento da acoplagem da nave russa Soyus na Estação Espacial Internacional um dos mais marcantes de todas as cerimónias nos últimos dias. À mesma hora, em que Apollo 11 aterra em solo lunar, chegava a mais recente equipa multinacional ao espaço.