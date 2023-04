50 anos PS. A história do partido

Continuamos a acompanhar a história do PS, na semana em que assinala 50 anos. Um partido que depois da longa liderança de Mário Soares, enfrenta uma difícil campanha para as presidenciais. E com Vítor Constâncio e Jorge Sampaio a terem mandatos difíceis como líderes de oposição a Cavaco Silva, sem chegarem ao poder.