711 crianças por entregar a famílias separadas nos Estados Unidos

RTP27 Jul, 2018, 14:24 / atualizado em 27 Jul, 2018, 14:29 | Mundo

Na segunda-feira da semana passada o juiz Dana Sabraw suspendeu a data limite para a reunião de famílias imigrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O magistrado adiou a data para daí a uma semana, a pedido da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU).



A organização, que levou o Governo a tribunal, alegou que uma deportação rápida poderia vulnerabilizar o direito dos imigrantes a pedirem asilo nos EUA, tal como é explicado pelo diário espanhol El País.



Agora, a horas de esse prazo terminar, 711 crianças continuam separadas porque os pais não cumprem os requisitos para uma entrega segura.



Os motivos são variados: falta de comprovativos de ligação familiar, antecedentes criminais dos pais, doenças infecciosas ou o facto de não conseguirem ser localizados, após terem sido deportados quando separados dos seus filhos.

Dificuldade em manter registo

Das 2551 crianças entre os cinco e os 17 anos que se encontravam separadas dos pais, a Administração Trump afirmou que 1442 já estão com os familiares em centros de detenção para imigrantes.



Para além disso, de acordo com as autoridades, 378 crianças e adolescentes foram postos em liberdade “noutras circunstâncias apropriadas”, entregues a pais que já não estavam detidos ou a outros familiares.



Na MSNBC, Julia Ainsley, repórter de segurança nacional e justiça da estação televisiva norte-americana, afirma que é difícil descortinar o número de crianças e pais reunidos que o Governo Federal pretende atingir.



“Há alguns dias disseram que estavam a tentar reunir crianças com 1632 pais e agora, às seis da manhã de hoje, disseram que conseguiram reunir 1442 crianças. Portanto, estamos a comparar o número de crianças ou o número de pais?”, pergunta a jornalista.



Ainsley explicou ainda que fez essa questão numa conferência de imprensa. Foi-lhe dito que “os dados são dinâmicos”.

“A tua mãe não te quer”

As famílias reunidas não deixam de enfrentar um futuro incerto, visto que o Governo de Trump espera deportá-las para os respetivos países.



Jonathan Ryan, diretor executivo do centro de detenção RAICES, descreve um caso em que, no dia previsto para a entrega a uma mãe da sua filha de 13 anos, os papéis foram trocados.



“Por causa dessa confusão meteram-na dentro de um carro em direção ao centro de detenção e disseram-lhe: Desculpa, a tua mãe não te ama, a tua mãe não te quer. Isso vai marcar a rapariga de forma permanente”, contou Jonathan Ryan.



A esta situação acresce o facto de os imigrantes poderem estar a ser a assinar formulários onde prescindem dos direitos de asilo, sem terem conhecimento de que o estão a fazer.

O direito ao asilo

Na VICE News foi ontem noticiado que a ACLU declarou que as autoridades entregaram formulários em inglês e em espanhol aos pais imigrantes. No entanto, muitos falavam dialetos indígenas ou eram iletrados. Alguns pensavam estar a assinar para reaver os filhos.



O pedido da ACLU para que o tribunal adiasse o prazo limite para reunir famílias pretendia, desse modo, evitar estas situações. Assim, os pais poderiam ser informados dos seus direitos sem estarem sob pressão.



Em alguns casos “os pais eram conduzidos para salas com 30 ou 50 pessoas, onde tinham de decidir em alguns minutos se deixavam ou não os seus filhos nos Estados Unidos”, relata um comunicado da ACLU.



O diretor executivo do RAICES explica que recusar a candidatura a asilo vai contra a lei doméstica e internacional.



“Ao contrário do que muita gente tem dito na televisão, não se pode pedir asilo na embaixada do próprio país, não há lei para isso, não há processo. Seria uma missão suicida fazer isso enquanto ainda se está num país perigoso”, afirma Jonathan Ryan em entrevista à MSNBC.



Aponta ainda que a Administração Trump utilizou o trauma de separar famílias para as obrigar a prescindir dos direitos de asilo, dos quais precisam “encarecidamente”. “São pessoas que vão morrer, como resultado destas deportações, é um facto”, declara.



Esta situação é fruto da política de tolerância zero da Administração Trump, que retém imigrantes na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A maior parte destes imigrantes vêm da Guatemala, El Salvador e Honduras, fugindo, muitas vezes, a situações de violência.