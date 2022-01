78 ativistas de direitos humanos assassinados na Colômbia em 2021

", revelou o organismo internacional num relatório publicado na sua página na Internet.A organização esclareceu que os 78 não representam o número total de homicídios na Colômbia, mas apenas os casos que recebeu e verificou.O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU indicou que, do número total de pessoas mortas, oito eram mulheres e cinco delas indígenas. Dos 70 homens, seis pertenciam a comunidades afro e seis a indígenas.O maior número de mortes de ativistas ocorreu em Valle del Cauca, onde 31 foram mortos, cinco dos quais em Cali, a capital do departamento, que foi o epicentro dos protestos em meados do ano passado contra as políticas sociais e económicas do governo.

O executivo colombiano afirma que grupos armados dedicados ao tráfico de droga e os dissidentes de guerrilhas são os que mais assassinam defensores dos direitos humanos.