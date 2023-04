79 mortos e mais de 100 feridos em desordem no Iémen

"Setenta e nove pessoas foram mortas e 110 ficaram feridas numa debandada num evento de caridade no bairro de Bab el Iémen", disse um oficial médico houthi.

O incidente verificou-se na Cidade Velha, no centro de Sana, quando centenas de pessoas pobres se reuniram num evento organizado por comerciantes, de acordo com o Ministério do Interior Houthi.

O porta-voz do ministério, Abdel-Khaleq al-Aghri, culpou a organização do evento pela "distribuição aleatória" de fundos sem coordenação com as autoridades locais.



A tragédia ocorreu antes do feriado muçulmano de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão do mês sagrado islâmico no final desta semana.



Segundo informações recolhidas pela AFP, os rebeldes selaram rapidamente o local onde o evento foi organizado e impediram as pessoas, incluindo jornalistas, de se aproximarem.



Duas testemunhas oculares, Abdel-Rahman Ahmed e Yahia Mohsen, relataram que Huthis armados dispararam para o ar numa tentativa de controlar a multidão, atingindo aparentemente um fio elétrico e provocando a sua explosão. Isso desencadeou o pânico, e as pessoas entraram em debandada.



O Ministério do Interior anunciou que dois organizadores do evento foram detidos e que está em curso uma investigação.