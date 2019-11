"A Catalunha não tem rei". Manifestantes protestam contra Felipe VI

Os manifestantes acenaram com bandeiras independentistas,, mostrando desagrado para com a visita do monarca ao centro da região que, nas últimas semanas, tem sido palco de intensas manifestações.“Temos presos políticos na cadeia, não podemos aceitar isso”, argumentou uma das manifestantes no local, que viu a visita do rei como uma “provocação”.A cerimónia de entrega de prémios da Fundação Princesa de Girona foi protegida pela polícia, que instalou barreiras e bloqueou com veículos uma das principais ruas daquela área, mas ainda assim os protestos não perderam força e houve mesmo quem atirasse tinta aos agentes.

Os manifestantes vaiaram os convidados que tentavam entrar no Palácio de Congressos e conseguiram mesmo impedir a passagem de alguns deles.

, defendeu, em catalão, o rei durante o seu discurso.“Uma Catalunha orgulhosa da sua identidade, plural e inclusiva, construtiva e solidária (…), na qual o espírito cívico enriqueceu as raízes da sociedade democrática, não pode nem deve ser uma recordação do passado, mas sim uma realidade efetiva do nosso presente e futuro”.

Princesa Leonor discursou

Felipe VI lembrou ainda que,e para “enfrentar com lealdade e confiança a superação do passado e a construção de uma sociedade moderna e avançada, integrada na Europa e aberta ao mundo”.“A contribuição da Catalunha para essas causas foi inspiradora para o resto de Espanha”, sublinhou o rei.A cerimónia foi também marcada pelo discurso da princesa Leonor, que completou recentemente 14 anos. “. Graças a eles sabemos muitas coisas da história e da cultura catalãs”, confessou.Os protestos em massa na Catalunha tornaram-se mais intensos desde meados de outubro, quando o tribunal sentenciou nove dos 12 líderes separatistas a penas entre os nove e os 13 anos de prisão.