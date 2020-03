A condição de refugiado

"Ser refugiado é terrível". Ouvi esta frase há uns anos num enorme campo de refugiados no Quénia, junto à fronteira com o Sudão, que abrigava 75 mil pessoas. Foi-me dita por um jovem cuja vida quase inteira tinha sido passada dentro do dito campo de Kakuma. Era algo partilhado por muitos dos que ali viviam: jovens que, quando eram crianças muito pequenas, tinham sido arrastados pelos pais em fuga de conflitos no Sudão ou na Somália, e cuja vida estava circunscrita a um campo.