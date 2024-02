A Conselheira da União Africana. Cimeira em tempos de turbulência

A União Africana realizou, em Adis Abeba, a sua 37.ª Cimeira ordinária, com o Sahel, a instabilidade política e o agudizar de conflitos regionais a colocarem à prova a sua vitalidade e credibilidade.



O último ano da organização, o continente viveu em turbulência provocada por golpes militares na região do Sahel, que levou três países - Burkina Faso, Mali e Níger - a anunciarem a saída da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).



A agitação no Senegal, apresentado como símbolo da democracia e alternância de poder, fez levantar acusações ao Presidente, Macky Sall, de ter perpetrado um "golpe constitucional" para se manter no poder.

Os conflitos no Sudão, Líbia e a confrontação quase direta entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, foram outros desafios numa agenda de trabalho com apenas dois dias.



A Mauritânia assume este ano a presidência da União Africana.

Angola fica com a vice-presidência