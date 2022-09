A contra ofensiva da Ucrânia, a análise pela EuroDefense Portugal

Reuters

Na guerra no leste da Europa, as últimas informações dão conta de uma faixa de território recuperada pelos ucranianos na zona leste do país, na região de Karkhiv, com várias cidades e aldeias a erguerem novamente a bandeira azul e amarela, a bandeira da Ucrânia.