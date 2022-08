"A Crimeia faz parte da Ucrânia", diz António Guterres

Uma cimeira com vários lideres mundial, sendo que a maioria participa por videoconferênciaApesar disso António Guterres foi claro ao afirmar que reitera “o compromisso da ONU na soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia, nos limites das fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional”.Esta cimeira, "Plataforma da Crimeia", realiza-se pela segunda vez e pretende coordenar a resposta internacional à ocupação da região pela Rússia em março de 2014.Ouviu-se também o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, a criticar Moscovo, dizendo que a Rússia continua a impor as politicas de Putin, na UcrâniaMas não só e a ministra portuguesa da defesa também participou.Helena Carreiras voltou a reafirmar o apoio de Portugal à Ucrânia.A cimeira acontece na véspera do dia em que se completam seis meses de conflito no território ucraniano, que coincide com o Dia da Independência, data que a Ucrânia assinala amanhã.