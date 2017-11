Miguel Soares - Antena 110 Nov, 2017, 16:06 / atualizado em 10 Nov, 2017, 16:06 | Mundo

Contudo, mais do que a "humanização" das máquinas, o que verdadeiramente me preocupa é a desumanização das pessoas. Mais do que robots "com vida própria", o que me preocupa é pessoas sem vida própria. Mais do que as máquinas, somos nós, esta espécie incapaz de gerir de forma sustentável o próprio mundo, que me apoquenta.



Al Gore trouxe uma mensagem à #WebSummit que não é nova e, por isso, tanto mais pertinente - os empresários que mais apostam em inovação, criatividade e eficiência, têm a responsabilidade de serem a força motriz de um novo paradigma, os protagonistas da mudança. De um mundo mais sustentável, mais limpo, mais amigo do planeta, mais amigo da Humanidade.



Fazer dinheiro sim, qual é o mal? Produzir riqueza, sim, mas de uma forma ecológica, sustentável. Ou seja, pondo a tecnologia ao serviço desta casa maravilhosa em que habitamos chamada Terra, a nossa terra.



Acidentalmente, num dos dias desta conferência, e numa área a que os media não teriam acesso, passei pelo camarim dos dois robots-sensação da #WebSummit - Sophia e "professor Einstein". Estavam inertes, um ou outro revirar de olhos. Pouco mais. O seu staff, humano, estaria a programá-los para o dia em que apareceriam em palco a falar sobre o futuro das máquinas e a sua polémica relação com os humanos.



O que senti ali, naquela sala em que me detive por momentos com os seus criadores, foi um alívio e um imenso desconforto. Aquelas máquinas dependem inteiramente dos homens, esse o alívio, mas a razão do meu desconforto foi perceber que o criador - que as concebe e lhes dá vida - parece-se mais com a criatura que concebeu do que seria expectável.



O que me deixou desconfortável foi verificar que os humanos podem ser mais aterradores do que as máquinas. Os robots são, enfim, a reflexão de nós próprios ao espelho.