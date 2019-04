A distribuição de alimentos tarda a chegar a Banduá

Foto: José Manuel Rosendo/Antena1

O enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo, viajou a bordo de um dos helicópteros do PAM até à localidade de Banduá, no município de Buzi, um dos mais afetados pela passagem do ciclone Idai e, depois, pelas inundações.





A população queixa-se que a distribuição de alimentos ainda não chegou à região. As aldeias ficaram destruídas e as culturas também. Há algum apoio nas escolas que recebem os aldeões sem casa, mas a maioria das pessoas diz que não tem nada para comer.





Desta vez, o PAM transportou suplementos alimentares. O farmacêutico a quem compete gerir esta ajuda disse que preferia ter recebido alimentos, porque os alimentos não substituem o arroz, o feijão e a farinha de que necessitam. Reportagem de José Manuel Rosendo.