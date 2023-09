A empresa de máquinas de voto Smartmatic suspeita de corrupção nas Filipinas

De acordo com documentos judiciais obtidos pela CNN, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma queixa na Florida por branqueamento de capitais contra Andres Bautista, antigo administrador da comissão eleitoral filipina, num caso que envolve quatro executivos de filiais da Smartmatic, empresa que está no centro de um processo de difamação em Nova Iorque contra a Fox News e pessoas próximas do ex-Presidente Donald Trump.

Estes executivos, que não são identificados nos documentos consultados pela CNN e que não foram formalmente acusados, terão, no entanto, transferido ou tentado transferir quatro milhões de dólares (3,75 milhões de euros) para Bautista.

De acordo com os documentos, estes executivos usaram um sistema de "fundos secretos" e "contratos falsos" para esconder os subornos, e usaram a palavra "salsa" para se referirem ao dinheiro nas trocas de mensagens.

Bautista adjudicou à Smartmatic um contrato de 199 milhões de dólares (186,5 milhões de euros) para fornecer às Filipinas 94.000 máquinas eleitorais para as eleições presidenciais de 2016, ganhas por Rodrigo Duterte, que esteve no poder até 2022.

Uma porta-voz da Smartmatic, citada pela CNN, afirmou que a empresa britânica, cuja filial norte-americana está sediada na Florida, "nunca obteve contratos por meios ilegais"; que a adjudicação de um contrato nas Filipinas não dependia de uma única pessoa; e que o grupo já tinha perdido concursos nesse país.

Na sua conta na rede social X (antigo Twitter), Andres Bautista negou as alegações da Justiça norte-americana, dizendo que "nunca pediu ou recebeu subornos da Smartmatic ou de qualquer outra entidade" e que estava "pronto para responder" às acusações.

Nos Estados Unidos, a Smartmatic está a processar a Fox News e apoiantes de Donald Trump em 2,7 mil milhões de dólares, acusados de transmitirem teorias da conspiração que fazem da empresa um instrumento de uma suposta fraude eleitoral maciça.

Após a oficialização da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, várias pessoas próximas de Trump afirmaram que as eleições presidenciais norte-americanas tinham sido manipuladas, nomeadamente graças ao papel ativo desempenhado pelo software de contagem de votos.