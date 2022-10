"A Europa precisa de dialogar para além da União Europeia"

Reuters

Josep Borrel diz que a guerra está muito perigosa e quer que a nova Comunidade Política Europeia dê um sinal claro do isolamento a que o regime de Vladimir Putin está votado. O especialista em assuntos internacionais do Centro de Estudos Globais na Universidade Aberta, João Caetano, diz ser fundamental reconfigurar a ordem europeia no atual contexto.