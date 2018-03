A geração da Grécia que nasceu com o "desapontamento no ar"

Lusa10 Mar, 2018, 07:51 / atualizado em 10 Mar, 2018, 07:51 | Mundo

Na sua odisseia pessoal, Loukia descobriu Portugal através do programa Erasmus, e durante seis meses frequentou o IADE (Instituto de Arte e Decoração, nome original) em Lisboa, perto de Santos. Sentiu-se atraída pelo rio, e depois pela outra margem.

"Decidi prolongar a estadia porque decidi fazer a minha tese sobre um local que descobri. É uma comunidade, o chamado Segundo Torrão, entre a Cova do Vapor e a Trafaria", revela.

Pausadamente e em inglês, mesmo que já consiga entender a língua portuguesa - "já traduzi para grego um poema de Sofia de Mello Breyner", - explica as características do local que tinha um proprietário, mas que foi abandonado por estar proibida a construção.

Depois, vieram duas vagas de migrações que aí se instalaram, a primeira no início da década de 1970 "de pessoas que não queriam viver na cidade e se opunham à ditadura" e tomaram uma "decisão política e económica"; e uma segunda vaga após 1974, sobretudo africanos vindos as ex-colónias.

"Começaram a construir as casas com materiais provisórios, agora é uma população mista de portugueses e africanos, cerca de 3.500 pessoas", descreve Loukia o bairro junto ao Tejo no interior de um velho café da zona central de Atenas, perto da praça Omonia.

A jovem universitária enfatiza a sua dedicação a este projeto universitário, as análises que produziu, as ajudas que obteve de amigos portugueses que também investigavam esta área. Com um deles está a ultimar um filme-documentário, outro projeto.

Loukia é natural de Atenas, cidade onde acabou por regressar em fevereiro de 2017. Voltou a viver com os pais e agora colabora com a mãe, proprietária de uma pequena agência imobiliária.

"Há muita gente, sobretudo estrangeiros, interessados em comprar casas, sobretudo para as recuperar. Há muitos prédios devolutos e abandonados em Atenas. No subúrbio de Koukaki, um investidor chinês comprou quase tudo... Mas é um trabalho irregular, num mês posso não ganhar nada, e no seguinte dois ou três mil euros".

Acabou por viver oito meses em Portugal, e regressou por mais duas vezes durante um mês, a última em novembro de 2017. E na semana passado apresentou a sua tese sobre o Segundo Torrão na Universidade de Syros, uma ilha das Cíclades, no Mar Egeu.

Syros, a ilha onde se impõe e rivalizam, à entrada do porto, um templo católico e outro ortodoxo. Uma ilha que é "um ambiente protegido, outra bolha de vida". Porque "em Syros não sentíamos a crise. As relações humanas são mais puras, as pessoas não têm `stress` e são mais solidárias".

A geração de Loukia foi envolvida ainda adolescente no furacão da crise. Mas hoje, após três anos de governo do partido de esquerda Syriza, sente que existem mais oportunidades de projetos, programas, mas que não alteraram decisivamente o quotidiano.

Uma crise de perspetivas que atravessa partidos, fronteiras, ideologias, governos. Mas Loukia, avisa, rejeita ser porta-voz de qualquer coisa, incluindo da sua geração.

A jovem grega que trocou Atenas por Syros, e depois por Lisboa para enfim regressar à cidade natal, sente um "desapontamento no ar", e não apenas motivado pela situação política.

"A minha geração nasceu com esse desapontamento... comparo a situação com a da minha irmã que nasceu em 1985. E foi criada com a ideia de que se estudar vou trabalhar, ter sucesso... vive na Bélgica há dez anos. Tenho menos seis anos, e nasci num período onde isso já não acontecia ".

Uma geração que estuda, se envolve, se qualifica. Mas onde a perspetiva de concluir um doutoramento permanecia "sempre ensombrada pela pergunta de como íamos ganhar a vida, ou então de fazer algo de mais prático, menos académico".

A sua desilusão com a "sociedade" motivou-a a investigar sobre temas sociais. E sobre as pessoas lutaram e lutam para viver, ou sobreviver. Mesmo que Atenas, com quase quatro milhões de pessoas na sua área metropolitana, esteja longe da idílica Syros e dos seus 21.500 habitantes.