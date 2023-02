A GNR em Hatay. Resgate de rapaz de 10 anos demorou "longas horas"

Elísio Oliveira, comandante Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo detalhou no 360 as dificuldades que enfrentam os especialistas portugueses, como as longas horas de trabalho, incluindo a recolha e validação de informação, a pressão de familiares e o resgate eventual propriamente dito.