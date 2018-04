A Grande Encenação - Opinião de Germano Almeida, analista de Política Internacional

Germano Almeida, analista de Política Internacional23 Abr, 2018, 11:20 / atualizado em 23 Abr, 2018, 11:39 | Mundo

“A verdadeira ‘próxima guerra’ na Síria: Irão vs Israel” - (Thomas Friedman, New York Times)



"A partir de 21 de abril, a Coreia do Norte vai parar com os ensaios nucleares e com o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais" - (KCNA, agência oficial de notícias de Pyongyang)



“Pareça fraco quando está forte e forte quando está fraco” - (Sun Tzu, in “A Arte da Guerra”)



Em que ficamos?



Os EUA nunca estiveram tão afastados da Rússia desde a queda do Muro de Berlim ou Trump e Putin continuam a ser “BFF” com interesses políticos comuns?



Por paradoxal que isto possa parecer, estamos numa fase em que as duas hipóteses não são contraditórias.



A ação militar liderada pelos EUA, com apoio da França e do Reino Unido, da madrugada de 13 para 14 de abril em Damasco e Homs foi um marcador que assinalou diferenças fundamentais de posição: mesmo com Trump na Casa Branca, os EUA mantêm-se inscritos numa linha de pensamento que considera haver casos em que se torna moralmente imperioso intervir.



De visita a Washington, Emmanuel Macron tentará insistir junto de Donald Trump num maior compromisso americano na gestão do pós guerra na Síria. A tendência dos EUA apontava para uma “desistência” do palco sírio, deixando espaço aberto a russos, iranianos e turcos para o que restar de sete anos de guerra.



O presidente francês vai somando pontos como o líder ocidental com estratégia mais clara e coerente na defesa dos valores essenciais. “Perante o autoritarismo que nos rodeia, a resposta não é a democracia autoritária, mas a autoridade da democracia”, disse Macron na semana passada, no Parlamento Europeu.



Para a Rússia de Putin, o mais importante é reforçar a sua esfera de influência.



Tudo o que possa contribuir para o fortalecimento da perceção de que Moscovo é uma nova centralidade de força e prestígio parece legítimo: “fake news”, interferência mais ou menos indireta em escolhas de eleitorados de países soberanos, apoio a regimes como o de Assad.



Se analisarmos os principais acontecimentos das últimas semanas – e também alguns dos que se perspetivam para os próximos tempos – a grande notícia deste primeira metade de 2018 seria o afastamento definitivo entre os EUA de Trump e a Rússia de Putin: escândalo do Cambridge Analytica ao rubro e com enormes ramificações aos russos; caso Skrypal com escalada de sanções diplomáticas; ataque químico de Assad em Douma, represália EUA/França/Reino Unido à Síria uma semana depois; adiamento sucessivo da Síria e de militares russos ao arranque das investigações sobre o que foi usado em Douma; ameaça de revogação americana ao acordo nuclear do Irão (que a Rússia continua a apoiar fortemente).



O “casamento” Trump/Putin, desmentido sempre pelos dois mas claramente identificado no período decisivo da eleição presidencial dos EUA, teria tudo para ter terminado com estrondo, num divórcio obviamente litigioso.



Certo?



Errado: Donald Trump convidou Vladimir Putin para visitar a Casa Branca e manifestou o desejo de, mais tarde, visitar Moscovo.



A jogada de Trump é mais inteligente do que parece – e, de algum modo, faz lembrar a mudança de rota que o atual Presidente dos EUA fez com a questão nuclear norte-coreana.



Depois de ter estado vários meses de 2017 a desdenhar os esforços de apaziguamento diplomático que estavam a ser feitos pela Coreia do Sul e pelo seu próprio Departamento de Estado (então liderado por Rex Tillerson e Steve Goldstein, dois grandes defensores do diálogo com Pyongyang), Donald Trump surpreendeu tudo e todos ao decidir aceitar o convite de Kim Jong-Un para uma reunião entre os dois – que será absolutamente inédita entre dois líderes máximos de EUA e Coreia do Norte.



A recente revelação, confirmada pelo próprio Trump, de que Mike Pompeo (antigo diretor da CIA e próximo Secretário de Estado dos EUA) se encontrou com Kim Jong-Un sinaliza a importância que Washington e Pyongyang estão a dar ao encontro histórico que deverá ocorrer entre o final de maio e a primeira semana de junho.



Foi fácil ridicularizar a troca de insultos que marcou a comunicação entre Donald Trump e Kim Jong-Un durante o ano de 2017.



Muito poucos adivinhariam que o que estaria para surgir nos meses seguintes seria o anúncio e respetiva preparação desse encontro que deverá ocorrer entre o fim de maio e o início de junho.



O que é que estes dois relevantes encontros a ocorrer nas próximas semanas (Trump/Putin e Trump/Kim) nos mostram e têm em comum? Ambos revelam que Donald Trump tem um instinto de sobrevivência política bem maior do que lhe é creditado.



Quando percebeu que estava a perder o controlo da escalada de tensão nuclear norte-coreana (e depois de se ter sido ignorado por Pequim perante o apelo à pressão chinesa a Pyongyang), Donald transformou uma derrota anunciada numa possível vitória histórica: basta que do encontro com Kim saia uma manifestação de intenções de desnuclearização por parte do ditador de Pyongyang.



A ajudar à mudança de agulha está o recuo inteligente de Kim Jong-Un, que depois de mostrar ao mundo que está mesmo a um passo de ter poder nuclear temível, quer agora colher os louros diplomáticos de tamanha capacidade.



E depois de já ter garantido o seu objetivo principal após a intervenção pontual na Síria (revelar força e demarcar-se do fracasso de Obama de setembro de 2013 na questão da “red line”), Trump travou a ideia de que tinha sido “persuadido por Macron” (foi essa a tese vendida pelo Presidente francês, em grande entrevista televisiva no dia seguinte à intervenção militar) e voltou a chamar para si as rédeas da relação com a Rússia.



Putin continuará a segurar Assad (essa aliança é decisiva para o posicionamento russo no Médio Oriente) e, ao que tudo indica, manterá sólido o caminho gizado com turcos e iranianos na cimeira a três em Ancara, no final de março.



Trump manterá a via de retirar tropas e esforços logísticos diretos em cenários que cada vez menos interessam aos EUA, apostando cada vez mais em “representantes por procuração”.



A Arábia Saudita é o novo grande aliado americano em todo o Médio Oriente (o príncipe Mohamed bin Salman, acabado de regressar de um tour de três semanas pelos EUA, durante o qual falou com os principais elementos da Administração Trump, mas também com os democratas e com figuras como Jeff Bezos, Bill Gates ou Christine Lagarde, é um dos novos líderes mundiais a olhar com mais atenção).



E Riade está cada vez mais presente na Síria, com patrocínio americano e o interesse comum com Israel de travar o fortalecimento do Irão, não só na Síria, ma também no Iraque e no Líbano - neste caso, via Hezbollah.



Com a possível revogação da posição americana do acordo nuclear do Irão (provável decisão da Administração Trump, agora que Trump já não tem McMaster como Conselheiro de Segurança Nacional nem Rex Tillerson como Secretário de Estado), o grande foco de tensão para os próximos meses não está, como muitos poderiam pensar, na Síria nem sequer na Coreia do Norte: está em duas fricções com um elemento em comum: Irão ‘vs’ Israel e Irão ‘vs’ Arábia Saudita.



Há quatro meses, o reconhecimento da Administração Trump de Jerusalém como capital de Israel ameaçava colocar em polvorosa o conflito israelo-palestiniano. Mas acabou por não surgir uma perturbação em grande escala no mundo árabe.



O dado novo terão sido os ventos de mudança na Arábia Saudita. Riade passou a ter uma posição mais “pró-americana” do que “anti-Israel”, consumada na declaração recente do príncipe Mohamed bin Salman: “Israelitas e palestinianas têm igual direito de ver reconhecida a existência dos seus estados”.



Os últimos meses mostraram-nos a obsolescência do termo “conflito israelo-árabe” e a emergência de uma nova tensão prevalecente na região: sunitas vs xiitas, ou seja, Arábia Saudita vs Irão.



No Iémen isso já é evidente há algum tempo. Na Síria, de forma menos clara, mas já factual.



Há uma grande encenação em marcha, com os líderes de Washington e Moscovo a assumir protagonismo principal e atores secundários de peso em Riade, Telavive (será melhor dizer Jerusalém agora?).



Sun Tzu, citado no arranque desta reflexão, escreveu também que “a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar”.



Esperemos que Donald Trump e Vladimir Putin já tenham lido Sun Tzu.