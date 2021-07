A importância de um "Green New Deal"

Foto: Reuters

A associação ambientalista ZERO sublinha que as recentes grandes tempestades na Europa são um sério indicador de que nem os países mais desenvolvidos estão preparados para o resultado das alterações climáticas, "que se agravará ao longo dos próximos anos se não reduzirmos as emissões" de gases com efeito de estufa.