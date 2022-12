Os investigadores, que observaram mais de 360 mil pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos que têm dados no serviço público de saúde do Reino Unido,

Problemas que a longo prazo afetam a vida da população e colocam grandes encargos na economia e nos serviços de saúde.

O estudo encontrou uma probabilidade adicional de 20 por cento de múltiplas doenças a longo prazo.O que significa que a Inglaterra planeia cumprir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde de 2055 dentro de 18 anos, 35 anos depois de terem sido estabelecidas.“Vamos necessitar de acompanhar a evolução das pessoas ao longo do tempo para sabermos ao certo se a poluição atmosférica causou estes problemas de saúde crónicos. Se a exposição à poluição atmosférica afetar de facto o risco, representa uma oportunidade para moldar a epidemia de múltiplas doenças a longo prazo, utilizando políticas ambientais como a expansão das zonas de baixas emissões ou evitando a construção de casas em zonas que são focos de poluição”, afirmou ao jornal The Guardian o médico Ioannis Bakolis, do King's College London, que conduziu o estudo.

Antena 1

Ioannis Bakolis recorda que, “há 70 anos, Londres estava a lidar com as mortes de cerca de 12 mil pessoas no piorde sempre na cidade”.

O smog é o resultado do nevoeiro com fumos resultantes de atividades da atividade industrial e a queima de combustíveis fósseis. Uma combinação que pode ser altamente tóxica.

Posteriormente, um relatório do Ministério da Saúde analisou os registos dos óbitos e concluiu que ostinham contribuído para a morte de 80 pessoas nos anos anteriores. E que as provas estiveram sempre presentes.quando eram crianças com menos de um ano de idade, ou, e concluiu que ficaram com mais 20 por cento de sofrer de asma na infância em comparação com as que viviam fora da capital.Uma análise recente dos registos do exército da I Guerra Mundial revelou que a poluição atmosférica tinha reduzido, na altura, a saúde dos soldados que cresceram a sotavento de áreas de utilização intensa de carvão.Dados que se juntam à evidência de que a poluição atmosférica pode levar a uma série de doenças crónicas.