A mãe de todas tempestades

Jorge Almeida - RTP06 Set, 2017, 17:09 / atualizado em 06 Set, 2017, 17:27 | Mundo

O olho do furacão passou junto às Bermudas e está a caminho das ilhas de Saint-Martin e Anguilla.



Os ventos estão a soprar a uma velocidade de 235 km/h com rajadas que podem atingir os 295 km/h, segundo o NHC, o centro de furacões norte-americano.



A velocidade estabelecida para um furação de grau 5, o nível considerado mais elevado, é de 252 km/h, o que significa que o Irma rebentou com todas as escalas.

“Isto é algo sem precedentes”





Tempestade atlântica mais forte do mundo

Sem haver uma previsão com grandes margens de erro, os meteorologistas indicam que o furacão pode chegar ao estado da Florida durante o fim de semana.



“Ainda é cedo para prever o impacto na península sul norte-americana”, disse o diretor de meteorologia do Centro de Furacões dos Estados Unidos, Pablo Santos.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou medidas de emergência para a Florida, Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA, para onde foram mobilizadas equipas de socorro.



O NHC classificou o Irma como um dos cinco furacões mais poderosos dos últimos oitenta anos e a tempestade atlântica mais forte do mundo nas Caraíbas e no Golfo do México.

Os meteorologistas estão com todas as atenções centradas nas ilhas do norte das Caraíbas: Anguilla, Antígua, Barbuda, Porto Rico, Ilhas Virgens dos EUA e Britânicas, Montserrat, St. Kitts, St. Nevis, Saba, St. Eustatius, St. Martin, St. Barts e República Dominicana.Todas estas ilhas estão em alerta máximo.Para além dos ventos muito fortes, o volume de precipitação é considerado muito elevado com chuvas torrenciais. Todas as escolas e serviços foram encerrados.“Até agora voaram alguns telhados”, disse Garfield Burford, o diretor da Rádio BBS da ilha de Antígua, onde cerca de mil pessoas passaram a noite em abrigos.“É muito assustador, a maioria das ilhas estão completamente às escuras”, acrescentou Burford.As previsões apontam que o centro da grande tempestade passe quarta-feira à noite a Norte de Porto Rico, mas ninguém consegue prever a trajetória de um fenómeno da natureza desta dimensão.O governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, pediu aos 3,4 milhões de residentes naquele território dos Estados Unidos que procurem refúgio num dos 460 abrigos que existem na ilha.“Isto é algo sem precedentes”, afirmou Ricardo Rossello numa entrevista.Nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, o governador Kenneth E. Mapp decretou um recolher obrigatório de 36 horas.Nas Bahamas, o primeiro-ministro Hubert Minnis ordenou, na terça-feira, a evacuação das ilhas do sul do arquipélago, Mayaguana, Inagua, Crooked Island, Acklins, Long Cay e Ragged Island.A quantidade de danos materiais e o número de vítimas é desconhecido até ao momento. Apenas há registo da morte de um homem de 75 anos nas montanhas centrais de Porto Rico.A Nasa publicou um vídeo do Irma captado da Estação Espacial Internacional que mostra bem a dimensão da tempestade.