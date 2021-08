A "mão de deus" no futebol. Quando o papa descobre os encantos de uma matraquilhada

O conhecido o entusiasmo pelo futebol do cardeal Bergoglio - adepto assumido do clube San Lorenzo de Buenos Aires -, não foi esquecido quando começou o pontificado do papa Francisco. Ao longo destes oito anos, os e as fiéis com frequência têm mostrado o seu carinho pelo papa argentino ofertando-lhe bolas de futebol, bem como camisolas e peúgas dos respectivos clubes.