A morte suspeita de uma testemunha de acusação contra Berlusconi

RTP16 Mar, 2019, 14:32 / atualizado em 16 Mar, 2019, 14:42 | Mundo

Segundo a agência Reuters, Imane Fadil morreu no dia 1 de março, depois de se encontrar havia várias semanas hospitalizada com fortes dores de estômago. A modelo, actualmente com 33 anos de idade, dissera ao seu advogado e ao seu irmão que receava ter sido envenenada.





Segundo o procurador-geral de Milão, Francesco Greco, "os médicos não identificaram com segurança alguma patologia que pudesse explicar a morte". Havia, contudo, "várias anomalias" na ficha clínica da paciente.





Em 2012, Fadil testemunhara em tribunal contra Berlusconi, acusado de pagar para ter relações sexuais com menores. A modelo descreveu as famosas festas do multimilionário e político, com a sua frequentação tipicamente muito jovem, os seus fétiches e com os seus números de strip tease. Foi ela a testemunha-chave da acusação, e desempenhou também um papel decisivo para convencer outras duas jovens a testemunharem.







Embora Berlusconi tenha sido condenado em primeira instância, veio depois a ser absolvido numa instância de recurso, com o argumento de que não podia saber que idade tinham as menores envolvidas nas festas "Bunga-Bunga".





Seguiram-se novas acusações contra Berlusconi e outros co-réus, que alegadamente teriam subornado algumas das participantes nas festas para prestarem falso testemunho em tribunal. Segundo o procurador-geral, Berlusconi estaria pagando mesadas de 2500 euros por mês às testemunhas que aceitaram permanecer silenciosas.







Análises de sangue da Imane Fadil terão acusado entretanto a existência de substâncias radioactivas, embora não haja ainda uma confirmação oficial para as fontes que o afirmam.





A modelo nunca foi acusada de receber subornos e, segundo a Reuters, estava agora a escrever um livro de carácter memorialístico, tendo entregado aos procuradores o que já estava feito do manuscrito.