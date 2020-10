A mosca do vice-presidente e o mata-moscas da campanha de Biden

Vamos então primeiro àqueles minutos insólitos. O debate já estava a decorrer quando uma mosca poisou nos cabelos brancos e bem penteados de Mike Pence. E por ali ficou, cerca de dois minutos.





É daqueles momentos que provam uma das teorias da comunicação. Quando algo de estranho se destaca na imagem, o telespetador deixa de ouvir a mensagem e passa a focar-se no elemento estranho. No caso, uma mosca.









O insólito, que fez a alegria dos mais criativos das redes sociais - a mosca tem já várias páginas no twitter - foi também aproveitado pela campanha de Joe Biden.

Pouco depois do debate começaram a vender mata-moscas a dez dólares, que já esgotaram.





Para além do dinheiro angariado, a mensagem que quiseram passar foi a de que é importante não deixar que o debate sobre a verdade desapareça e que é preciso dar um golpe para afastar as moscas e as mentiras.













No Twitter, a campanha de Biden colocou mesmo uma imagem do candidato presidencial com um mata-moscas na mão.





Sobre este debate, o Presidente dos EUA escreveu no Twitter que Mike Pence tinha ganho.





Mike Pence WON BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020